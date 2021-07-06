Вдовина (Мейер) Зента Вольдемаровна
Место рождения
Дата рождения24.12.1929
Дата смерти06.07.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1929
Отец: Мейер Вольдемар Фрицевич
Мать: Мейер Паулина Фрицевна
Работа или профессия
С 13.03.1946 по 16.03.1948
Принята на работу в Июсский совхоз в должность разнорабочей. Станция Июс Ширинский район Красноярского края Уволена по собственному желанию.
Отбывание наказания
19.03.1947
В картотеке МВД Красноярского края имеются сведения. Мейей Зента 1929г.р. была выслана по национальному признаку - латышка и проживала на ст. Июс Ширинского района. Согласно постановления МВД г.Новгор... Показать все
Работа или профессия
С 20.10.1948 по 22.04.1949
Принята в ОРС Чудовского ЛПХза подсобным рабочим при пекарне. Уволена из ОРСа в виду сокращения штата.
Работа или профессия
С 16.05.1949 по 11.01.1950
Принята в ОРС Чудовского ЛПХЗа на должность зав. магазина. Уволена из ОРСа по ст.47 "В" КЗОТ
Работа или профессия
С 25.05.1950 по 16.01.1951
Принята на спич.фабрику "Пролетарское Знамя" рабочей. Уволена по собств. желанию.
Бракосочетание
13.11.1950
Рождение ребёнка
06.11.1951
Дочь: Рыдзелева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Вдовин Александр Васильевич
Работа или профессия
С 28.02.1953 по 14.10.1953
ОРС Маловитерского ЛПХ принята на должность зав.магазином №1 гор. Чудово Уволена с занимаемой должности по ст. 47 "В" КЗОТ
Работа или профессия
С 16.11.1953 по 29.10.1954
Принята в Чудовский Леспромхоз в качестве рабочей. Уволена по собственному желанию.
Работа или профессия
С 26.01.1955 по 15.02.1955
Принята в мотальный цех Чудовской трик.фабрики "Рекорд" Переведена в перчаточный цех.
Работа или профессия
С 15.02.1955 по 10.09.1956
Переведена с перчаточного цеха на Чудовскую трикот. фабрику в связи с реорганизацией системы промкооперации.
Образование
С 01.03.1955 по 01.06.1955
Удостоверение выдано Вдовиной З. в том что она обучалась в порядке индивидуального ученичества в Чудовской артели "Рекорд" и окончила по профессии -Вязальщица с оценкой хорошо. от 1.06.1955г. установл... Показать все
Работа или профессия
С 10.09.1956 по 24.12.1957
Работала в трик.фабрике Уволена с работы в виду перевода по месту жительства мужа и как имеющая ребенка до 1 года
Рождение ребёнка
18.07.1957
Сын: Никитин Николай Викторович
Отец ребёнка: не указан
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
С 01.11.1959 по 27.10.1961
Принята на должность уборщицы в Селенгинское отделение Госбанка. Уволена по сокращению штаба в связи с закрытием отделения Госбанка.
Работа или профессия
С 21.01.1963 по 26.02.1971
принята на должность кассира в Гус. аптеку №30. Уволена с работы на основании заявления по собств. желанию.
Рождение ребёнка
21.07.1969
Сын: Кожевников Сергей Федорович
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
С 29.08.1978 по 03.01.1983
Принята в аптеку №80 в качестве кассира. Переведена на должность старшего кассира аптеки №80
Работа или профессия
С 03.01.1983 по 24.12.1984
Продолжает работать. Представление от организации к назначению на пенсию по старости.
Работа или профессия
02.09.1985
Уволена в связи с уходом на пенсию по собственному желанию.
Награда
20.02.1996
Удостоверение "Ветеран Труда" №586803 серия А от 20.02.1996г.
Смерть
06.07.2021
Умерла от Ковид-19. В легких скопилась жидкость...