Демиденок Анюта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденок Анюта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиденок Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Демиденок Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиденок Иван Владимирович

Отец ребёнка: Демиденок Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиденок Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Демиденок Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиденок Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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