Малышева (Павловская) Алла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Павловская) Алла Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Павловска Тамара Ильинична

Рождение ребёнка
07.07.1979

Дочь: Павловская Инна Викторовна

Отец ребёнка: Шкурлятьев Виктор Геннадьевич

Рождение ребёнка
27.08.1988

Дочь: Марчук Ирина Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Александр

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