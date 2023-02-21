Малышева (Павловская) Алла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1958
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1979
Дочь: Павловская Инна Викторовна
Отец ребёнка: Шкурлятьев Виктор Геннадьевич
Рождение ребёнка
27.08.1988
Дочь: Марчук Ирина Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Александр