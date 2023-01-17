Раскова (Малинина) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскова (Малинина) Марина Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.03.1912

Дата смерти

04.01.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1912
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.01.1943
Саратовская область РСФСР
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