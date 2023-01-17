Раскова (Малинина) Марина Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.03.1912
Дата смерти04.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Место жительства
По 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1938
Смерть
04.01.1943
Саратовская область РСФСР