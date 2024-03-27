Акжигитова (Кудрякова) Рабия
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рождения27.02.1925
Дата смерти14.02.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1925
Отец: Алимжан
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Бракосочетание
04.05.1952
Муж: Акжигитов Абдулла
Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
21.01.1953
Пензнская обл Каменсчкое р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
21.01.1953
Пензенская обл., Каменский р-н, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
04.09.1954
Дочь: Сафия
Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
13.03.1956
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
25.01.1958
Сын: Акжигитов Фярит
Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акжигитов Ряшит
Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла
Смерть
14.02.1992
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пезенская обл Каменский р-н с Кабылкино