Акжигитова (Кудрякова) Рабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитова (Кудрякова) Рабия

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

27.02.1925

Дата смерти

14.02.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1925

Отец: Алимжан

Мать: не указана

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Бракосочетание
04.05.1952

Муж: Акжигитов Абдулла

Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
21.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла

Пензнская обл Каменсчкое р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
21.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла

Пензенская обл., Каменский р-н, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
04.09.1954

Дочь: Сафия

Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
13.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
25.01.1958

Сын: Акжигитов Фярит

Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжигитов Ряшит

Отец ребёнка: Акжигитов Абдулла

Смерть
14.02.1992
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пезенская обл Каменский р-н с Кабылкино
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