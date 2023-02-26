Илья Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Емельянов

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Место рождения

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1821 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: Емельян

Мать: ?

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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