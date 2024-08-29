Менщиков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1947
Отец: Менщиков Николай Иванович
Мать: Менщикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1970
Дочь: Куликова (Менщикова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Менщикова Нина Васильевна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
30.06.1973
Сын: Менщиков Александр Александрович
Мать ребёнка: Менщикова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1985
Дочь: Крайняк (Менщикова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Менщикова Нина Васильевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно