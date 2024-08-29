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Менщиков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1947

Отец: Менщиков Николай Иванович

Мать: Менщикова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менщикова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1970

Дочь: Куликова (Менщикова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Менщикова Нина Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
30.06.1973

Сын: Менщиков Александр Александрович

Мать ребёнка: Менщикова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1985

Дочь: Крайняк (Менщикова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Менщикова Нина Васильевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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