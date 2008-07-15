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Лысенко Андрей Сергеевич
Лысенко Андрей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.2008
Пол
Мужской
Отец
Лысенко Сергей Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Любова Анастасия Евгеньевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2008
Отец:
Лысенко Сергей Сергеевич
Мать:
Любова Анастасия Евгеньевна
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