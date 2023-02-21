Акулова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулова Зинаида Алексеевна

Акулова Зинаида Алексеевна

avatar

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

16.11.1932

Дата смерти

30.11.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Рождение ребёнка
19.11.1952

Сын: Красильников Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Красильников Евгений Петрович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.11.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close