Акулова Зинаида Алексеевна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения16.11.1932
Дата смерти30.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Рождение ребёнка
19.11.1952
Сын: Красильников Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Красильников Евгений Петрович
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.11.1993