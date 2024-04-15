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(Кулагина) Гликерия Петровна

Место рождения

Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор

Дата рождения

05.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1899 ст.

Отец: Кулагин Петр Филиппович

Мать: Кулагина Варвара Лукинична

Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XH-M?i=19&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.05.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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