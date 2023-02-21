Кнолль (Knoll) Мария Анна Юлиана (Maria Anna Juliana) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнолль (Knoll) Мария Анна Юлиана (Maria Anna Juliana)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

04.08.1804

Дата смерти

30.08.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1804

Отец: Кнолль Георг Адам

Мать: Хеге Мария Каролина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Фризон Мария Анна

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Фризон Маргарета

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Фризон Иоганнес

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Фризон Виллибальд

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Фризон Юлиана

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Фризон Бенедикт

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Фризон Каролина

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Фризон Розалия

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Фризон Елизавета

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фризон Мария Ева

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фризон Фиделиус

Отец ребёнка: Фризон Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фризон Стефан

Смерть
30.08.1879 ст.
Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Похороны
02.09.1879 ст.
Лиманское, Одеська область
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