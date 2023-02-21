Кнолль (Knoll) Мария Анна Юлиана (Maria Anna Juliana)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения04.08.1804
Дата смерти30.08.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1804
Отец: Кнолль Георг Адам
Мать: Хеге Мария Каролина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Фризон Мария Анна
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Фризон Маргарета
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Фризон Иоганнес
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Фризон Виллибальд
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Фризон Юлиана
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Фризон Бенедикт
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Фризон Каролина
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Фризон Розалия
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Фризон Елизавета
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фризон Мария Ева
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фризон Фиделиус
Отец ребёнка: Фризон Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фризон Стефан
Смерть
30.08.1879 ст.
Похороны
02.09.1879 ст.
Лиманское, Одеська область