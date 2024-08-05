Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1965 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986

Отец: Манелов Василий

Мать: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Бракосочетание
26.10.2013

Муж: Фурдуй Александр

Рождение ребёнка
24.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурдуй Александр

Рождение ребёнка
07.12.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурдуй Александр

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