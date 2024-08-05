Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986
Бракосочетание
26.10.2013
Муж: Фурдуй Александр
Рождение ребёнка
24.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурдуй Александр
Рождение ребёнка
07.12.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурдуй Александр