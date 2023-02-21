Трегубенков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Жукова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Трегубенкова Клавдия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
12.03.1949
Сын: Трегубенков Валерий Иванович
Мать ребёнка: Трегубенкова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шергина Нина
Мать ребёнка: Трегубенкова Клавдия Ивановна