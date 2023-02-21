Трегубенков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубенков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегубенко Иван Иванович

Мать: Трегубенко Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Жукова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Трегубенкова Клавдия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
12.03.1949

Сын: Трегубенков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Трегубенкова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубенкова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шергина Нина

Мать ребёнка: Трегубенкова Клавдия Ивановна

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