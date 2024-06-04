Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1786 г.р.
1789 г.р.
1791 г.р.
1794 г.р.
1796 г.р.
Около 1803 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий

Отец ребёнка: Афанасий Карпов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Афанасий Карпов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван

Отец ребёнка: Афанасий Карпов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Артемий

Отец ребёнка: Афанасий Карпов

Исповедная роспись Ф.19/112/505/стр.476
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Афанасий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иосиф Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Карпов

Дерново, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно

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