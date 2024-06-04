Агафья Яковлева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий
Отец ребёнка: Афанасий Карпов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Афанасий Карпов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван
Отец ребёнка: Афанасий Карпов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Артемий
Отец ребёнка: Афанасий Карпов
Исповедная роспись Ф.19/112/505/стр.476
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Афанасий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иосиф Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Карпов
Дерново, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно