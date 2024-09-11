Митрофанова Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: (Митрофанова) 1.Дочь Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: (Митрофанова) 2.Дочь Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: (Митрофанова) 3.Дочь Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно