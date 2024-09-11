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Митрофанова Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: (Митрофанова) 1.Дочь Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: (Митрофанова) 2.Дочь Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: (Митрофанова) 3.Дочь Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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