Кузичева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Сын: Кузичев Василий Александрович
Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Дочь: (Кузичева) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Дочь: (Кузичева) Руфина Александровна
Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1915
Сын: Кузичев Иван Александрович
Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Смерть
После 1915