Кузичева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузичева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузичев Александр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Сын: Кузичев Василий Александрович

Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Дочь: (Кузичева) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Дочь: (Кузичева) Руфина Александровна

Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Рождение ребёнка
Вычислено 1915

Сын: Кузичев Иван Александрович

Отец ребёнка: Кузичев Александр Федорович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 212
Смерть
После 1915

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