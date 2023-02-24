Ефремов Филипп Васильевич
Место рожденияСело Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1792
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ефремов Василий
Мать: ?
Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефремов Никита Филиппович
Мать ребёнка: Ефремова Марфа
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефремов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Ефремова Марфа
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Филипповна
Мать ребёнка: Ефремова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Марфа
Смерть
1834