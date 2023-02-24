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Ефремов Филипп Васильевич

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Место рождения

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ефремов Василий

Мать: ?

Село Белый Колодезь , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефремов Никита Филиппович

Мать ребёнка: Ефремова Марфа

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефремов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Ефремова Марфа

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Филипповна

Мать ребёнка: Ефремова Марфа

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Марфа

Смерть
1834
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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