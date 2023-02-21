Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1876
Дата смерти1933
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1876
Отец: Шухмахер Шмуль (Исаак)
Мать: Шухмахер ?
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Шухмахер Элька-Хая Абрамовна
Мать ребёнка: Шухмахер Соша Лейбовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Шухмахер Соша Лейбовна
Рождение ребёнка
18.08.1917
Дочь: Бахменд Елена Абрамовна
Мать ребёнка: Шухмахер Соша Лейбовна
Смерть
1933