Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1876

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1876

Отец: Шухмахер Шмуль (Исаак)

Мать: Шухмахер ?

Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Шухмахер Элька-Хая Абрамовна

Мать ребёнка: Шухмахер Соша Лейбовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шухмахер Исак Абрамович

Мать ребёнка: Шухмахер Соша Лейбовна

Рождение ребёнка
18.08.1917

Дочь: Бахменд Елена Абрамовна

Мать ребёнка: Шухмахер Соша Лейбовна

Смерть
1933
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