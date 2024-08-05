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Телюков Алексей Сидорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Телюков Сидор Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Телюков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Телюкова) 1 Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Телюков 2 Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Телюков Никита Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Телюков 4 Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Телюков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Телюков 6 Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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