Телюков Алексей Сидорович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Телюков Сидор Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Телюков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Телюкова) 1 Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Телюков 2 Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Телюков Никита Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Телюков 4 Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Телюков 6 Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно