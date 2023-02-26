Талкин Александр Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талкин Александр Михеевич

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Место рождения

д.Бурлыгино Поречского уезда

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Талкин Михей

Мать: ?

д.Бурлыгино Поречского уезда
Рождение ребёнка
До 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
До 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести на войне
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