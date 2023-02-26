Талкин Александр Михеевич
Место рожденияд.Бурлыгино Поречского уезда
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Талкин Михей
Мать: ?
д.Бурлыгино Поречского уезда
Рождение ребёнка
До 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Рождение ребёнка
До 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести на войне