Пузин Феодор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузин Феодор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Пузина Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гуреева. Пузина Мария Андреевна

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Шевелева Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гуреева. Пузина Мария Андреевна

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузин Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Гуреева. Пузина Мария Андреевна

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуреева. Пузина Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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