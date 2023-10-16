Пузин Феодор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Пузина Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гуреева. Пузина Мария Андреевна
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Шевелева Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гуреева. Пузина Мария Андреевна
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуреева. Пузина Мария Андреевна
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно