Лысов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1979
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1999
Мать ребёнка: Лысова (Коконова) Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
16.07.2004
Мать ребёнка: Лысова (Коконова) Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
29.12.2018
Дочь: Лысова Евангелина Васильевна
Мать ребёнка: Лысова (Коконова) Ольга Олеговна