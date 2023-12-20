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Лысов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1979

Отец: не указан

Мать: Чугунова (Окунева) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1999

Сын: Лысов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лысова (Коконова) Ольга Олеговна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.2004

Сын: Лысов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Лысова (Коконова) Ольга Олеговна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.12.2018

Дочь: Лысова Евангелина Васильевна

Мать ребёнка: Лысова (Коконова) Ольга Олеговна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

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