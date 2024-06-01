Мургина (Синотова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мургина (Синотова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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