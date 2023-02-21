Корнев Павел Иванович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения05.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1938
Мать ребёнка: Щипанова-Исакова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно