Корнев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Павел Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

05.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1938

Сын: Щипанов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Щипанова-Исакова Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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