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Губина Наталья Петровна

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Место рождения

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

10.10.1961

Дата смерти

10.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1961

Отец: Губин Петр Андреевич

Мать: Губина Глафира Васильевна

Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
1961
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
С 1975
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
До 1975
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Около 1981

Сын: Трейфельдт Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
Около 1983

Дочь: Трейфельдт Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
10.09.1986
Межегей, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
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