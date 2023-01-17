Губина Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1961
Дата смерти10.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1961
Отец: Губин Петр Андреевич
Место жительства
1961
Место жительства
С 1975
Место жительства
До 1975
Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Около 1981
Сын: Трейфельдт Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1983
Дочь: Трейфельдт Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.09.1986