Автономов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автономов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Автономова Ольга Семёновна

Смерть
25.03.1893 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.

Сын: Автономов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Автономова Ольга Семёновна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 337

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