Автономов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1893 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1893 ст.
Сын: Автономов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Автономова Ольга Семёновна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 337