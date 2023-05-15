Корчагина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокованова Альбина Александровна
Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Александровна
Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно