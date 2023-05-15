Корчагина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокованова Альбина Александровна

Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Александровна

Отец ребёнка: Корчагин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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