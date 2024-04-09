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Гагаркина Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаркин Козьма Федоров

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гагаркин Андрей Козьмин

Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров

Рождение ребёнка
22.09.1862

Дочь: Гагаркина Евфросинья Козьмина

Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров

Рождение ребёнка
08.06.1865

Сын: Гагаркин Андрей Козьмин

Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров

Рождение ребёнка
11.02.1867

Дочь: Гагаркина Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров

Смерть
Неизвестно

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