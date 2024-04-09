Гагаркина Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров
Рождение ребёнка
22.09.1862
Дочь: Гагаркина Евфросинья Козьмина
Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров
Рождение ребёнка
08.06.1865
Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров
Рождение ребёнка
11.02.1867
Дочь: Гагаркина Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Гагаркин Козьма Федоров
Смерть
Неизвестно