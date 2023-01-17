Степанец (Чечуйко) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанец (Чечуйко) Зоя Ивановна

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

08.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937

Отец: Чечуйко Иван Григорьевич

Мать: Чечуйко Татьяна Терентьевна

Заичинцы, Полтавська область
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