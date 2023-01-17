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Степанец (Чечуйко) Зоя Ивановна
Степанец (Чечуйко) Зоя Ивановна
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Место рождения
Заичинцы
, Полтавська область
Дата рождения
08.09.1937
Пол
Женский
Отец
Чечуйко Иван Григорьевич
1903 г.р.
Мать
Чечуйко (Губенко) Татьяна Терентьевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937
Отец:
Чечуйко Иван Григорьевич
Мать:
Чечуйко Татьяна Терентьевна
Заичинцы
, Полтавська область
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