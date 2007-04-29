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Поселенов Владимир Игоревич
Поселенов Владимир Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.2007
Пол
Мужской
Отец
Поселенов Игорь Юрьевич
1969 г.р.
Мать
Поселенова (Константинова) Анна Николаевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2007
Отец:
Поселенов Игорь Юрьевич
Мать:
Поселенова Анна Николаевна
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