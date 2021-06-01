Березина (Александрова) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина (Александрова) Светлана Алексеевна

Березина (Александрова) Светлана Алексеевна

avatar

Место рождения

Манчаж, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

24.07.1949

Дата смерти

01.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949

Отец: Александров Алексей Александрович

Мать: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
18.12.1969

Муж: Березин Николай Николаевич

г. Иваново Дворец Бракосочетания
Рождение ребёнка
14.10.1970

Дочь: Эльвира Николаевна

Отец ребёнка: Березин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.1974

Сын: Березин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Березин Николай Николаевич

Смерть
01.06.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close