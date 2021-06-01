Березина (Александрова) Светлана Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1949
Дата смерти01.06.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949
Отец: Александров Алексей Александрович
Мать: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)
Бракосочетание
18.12.1969
г. Иваново Дворец Бракосочетания
Рождение ребёнка
14.10.1970
Дочь: Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Березин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1974
Сын: Березин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Березин Николай Николаевич
Смерть
01.06.2021