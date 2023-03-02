Клосовский Вячеслав Александрович 17.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клосовский Вячеслав Александрович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 17.10.1908, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

умер 03.01.1983, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Клосовский ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1908

Отец: Клосовский ?

Мать: ?

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Смерть
03.01.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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