Клосовский Вячеслав Александрович
мужской, родился 17.10.1908, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
умер 03.01.1983, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКлосовский ?Неизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1908
Отец: Клосовский ?
Мать: ?
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
03.01.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург