Андреева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения Омги киб Инского прихода
Бракосочетание
13.11.1906 ст.

Муж: Яковлев Владимир Севастьянович

Первый брак для обоих Поручители по жениху деревни Кузюмово крестьяне из вотяков Александр Васильев, Марк Севастьянович, Василий Севастьянович Поручители по невесте деревни Кузюмово Макарий Семёнов, К... Показать все
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Яковлева Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Севастьянович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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