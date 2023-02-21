Андреева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения Омги киб Инского прихода
Бракосочетание
13.11.1906 ст.
Первый брак для обоих Поручители по жениху деревни Кузюмово крестьяне из вотяков Александр Васильев, Марк Севастьянович, Василий Севастьянович Поручители по невесте деревни Кузюмово Макарий Семёнов, К... Показать все
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Яковлева Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Севастьянович
Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно