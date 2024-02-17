Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Игнат Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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