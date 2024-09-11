Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Кальников (Кальник) Мирон Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1908 ст.
Сын: Кальник Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.
Дочь: (Кальникова) Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.02.1915
Сын: Кальников Порфирий Прокофьевич
Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.05.1917 ст.
Дочь: Кальникова Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.
Сын: Кальников Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна
Бракосочетание
12.08.1921
Смерть
После 1928