Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальник Прокопий (Прокофий) Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1928

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Кальников (Кальник) Мирон Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальникова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.09.1908 ст.

Сын: Кальник Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.09.1910 ст.

Дочь: (Кальникова) Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.02.1915

Сын: Кальников Порфирий Прокофьевич

Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.05.1917 ст.

Дочь: Кальникова Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.11.1918 ст.

Сын: Кальников Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Кальникова Варвара Фёдоровна

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
12.08.1921

Жена: Кальник (Трунова) Елена Васильевна

Булатово, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
После 1928

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