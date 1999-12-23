Пантелеева (Усова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1921
Дата смерти23.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1952
Сын: Пантелеев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
19.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантелеев Григорий Яковлевич
Алферовка
Смерть
23.12.1999
Алфёровка (Воронежская область)