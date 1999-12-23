Пантелеева (Усова) Александра Яковлевна 07.06.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пантелеева (Усова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1921

Дата смерти

23.12.1999

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921

Отец: Усов Яков Кузьмич

Мать: Усова (Сонина) Надежда Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.07.1952

Сын: Пантелеев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Григорий Яковлевич

Алферовка
Смерть
23.12.1999
Алфёровка (Воронежская область)

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