Котова (Мальгина) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Котов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Багузе Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Котов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Котов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Котов Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно