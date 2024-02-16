Котова (Мальгина) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Мальгина) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Котов Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Котов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Багузе Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Котов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Котов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Котов Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Евгений Николаевич

Смерть
Неизвестно
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