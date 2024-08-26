Крутикова (Субботина) Олимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Субботина) Олимпиада Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутиков Николай Максимович

Смерть
Неизвестно

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