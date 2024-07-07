Сидорова Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич
Смерть
Неизвестно