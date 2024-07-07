Сидорова Анастасия Ильинична 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидорова Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сидоров Карп Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сидоров Матвей Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сидоров Трифон Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сидоров Ефим Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Петр Матвеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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