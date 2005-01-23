Макарова (Базурина) Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1917
Дата смерти23.01.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917
Рождение ребёнка
01.04.1941
Дочь: Лесных Альбина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
02.05.1946
Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1949
Дочь: Баскова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1950
Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1955
Дочь: Караева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2005