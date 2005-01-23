Макарова (Базурина) Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Базурина) Антонина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1917

Дата смерти

23.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1917

Отец: Базурин Сергей Павлович

Мать: Базурина Феоктиста Кузминична

Рождение ребёнка
01.04.1941

Дочь: Лесных Альбина Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
02.05.1946

Сын: Макаров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1949

Дочь: Баскова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1950

Сын: Макаров Павел Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1955

Дочь: Караева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Петрович

Смерть
23.01.2005
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