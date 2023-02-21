Веселов Виктор
Место рождениягород Кириллов Вологодской области
Дата рождения20.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
14.08.1993
Жена: Веселлова Лариса
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
12.03.1995
Сын: Веселов Михаил
Мать ребёнка: Веселлова Лариса
город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
21.02.2000
Сын: Веселов Александр
Мать ребёнка: Веселлова Лариса
город Кириллов Вологодской области