Веселов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Виктор

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Место рождения

город Кириллов Вологодской области

Дата рождения

20.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
14.08.1993

Жена: Веселлова Лариса

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
12.03.1995

Сын: Веселов Михаил

Мать ребёнка: Веселлова Лариса

город Кириллов Вологодской области
Рождение ребёнка
21.02.2000

Сын: Веселов Александр

Мать ребёнка: Веселлова Лариса

город Кириллов Вологодской области
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