Павловский Трофим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.09.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Семен Ефремович Балим
Восприемник
15.10.1877 ст.
Параскева Тимофеевна Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно