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Павловский Трофим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Жена: Павловская Екатерина Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.09.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Семен Ефремович Балим
Восприемник
15.10.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Тимофеевна Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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