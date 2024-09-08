Федосейкин Феодор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) Дуня Федоровна
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федосейкина) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
1921
Сын: Федосейкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Жена
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Федосейкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Жена
Рождение ребёнка
1925
Сын: Федосейкин Сергей Федорович
Мать ребёнка: Жена
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1927
Сын: Федосейкин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Жена
Смерть
Неизвестно