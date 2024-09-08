Федосейкин Феодор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкин Феодор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Стефан Михаилов

Мать: Федосеева Марья Михаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Дуня Федоровна

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федосейкина) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
1921

Сын: Федосейкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Жена

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Федосейкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Жена

Рождение ребёнка
1925

Сын: Федосейкин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Жена

Протасьев Угол, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
1927

Сын: Федосейкин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Жена

Смерть
Неизвестно

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