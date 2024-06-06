Кузьмина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Яна Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир
Рождение ребёнка
11.02.1979
Сын: Кузьмин Роман Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир
Смерть
Неизвестно