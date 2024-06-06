Кузьмина Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Татьяна

Кузьмина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Яна Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир

Рождение ребёнка
11.02.1979

Сын: Кузьмин Роман Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир

Смерть
Неизвестно

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