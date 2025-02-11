Klassen (Von Kampen Kampen) Helena
женский, родилась 28.03.1897, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 18.08.1999, Dalmeny, Saskatchewan, Canada
ОтецKampen Johann Peter16.01.1849 г.р.
МатьVon Kampen (Klassen) Anna13.03.1859 г.р.
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Рождение
28.03.1897
Отец: Kampen Johann Peter
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
18.08.1999
Dalmeny, Saskatchewan, Canada