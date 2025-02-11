Klassen (Von Kampen Kampen) Helena 28.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen (Von Kampen Kampen) Helena

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.03.1897, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 18.08.1999, Dalmeny, Saskatchewan, Canada

Отец
Kampen Johann Peter16.01.1849 г.р.
Мать
Von Kampen (Klassen) Anna13.03.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1897

Отец: Kampen Johann Peter

Мать: Von Kampen (Klassen) Anna

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
18.08.1999
Dalmeny, Saskatchewan, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.