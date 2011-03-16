Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна

Место рождения

с.Верхний Гумбет,Чкаловского района,Оренбургской области,РСФСР

Дата рождения

18.09.1932

Дата смерти

16.03.2011

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932

Отец: Жиренкин Иван Иванович

Мать: Жиренкина (Давыдова) Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Георгий Иванович

Смерть
16.03.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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