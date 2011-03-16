Андреева (Жиренкина) Евдокия Ивановна
Место рожденияс.Верхний Гумбет,Чкаловского района,Оренбургской области,РСФСР
Дата рождения18.09.1932
Дата смерти16.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Георгий Иванович
Смерть
16.03.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно