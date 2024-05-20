Евдокимова (Евдокимова) Стефанида
Место рожденияд.Стройково
Дата рождения01.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стройково
Бракосочетание
20.09.1871
Муж: Павел Агафонов
Рождение ребёнка
07.06.1875
Сын: Агафонов Александр Павлович
Отец ребёнка: Павел Агафонов
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Отец ребёнка: Павел Агафонов
Рождение ребёнка
12.09.1888
Отец ребёнка: Павел Агафонов
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: (Агафонова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Агафонов
Рождение ребёнка
14.09.1893
Отец ребёнка: Павел Агафонов
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: (Агафонова) Праскева Павловна
Отец ребёнка: Павел Агафонов
Смерть
Неизвестно