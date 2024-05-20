Евдокимова (Евдокимова) Стефанида 01.11.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Место рождения

д.Стройково

Дата рождения

01.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стройково
Бракосочетание
20.09.1871

Муж: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Агафонов Александр Павлович

Отец ребёнка: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Сын: Агафонов Федор Павлович

Отец ребёнка: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1888

Сын: Агафонов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: (Агафонова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1893

Сын: Агафонов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: (Агафонова) Праскева Павловна

Отец ребёнка: Павел Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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