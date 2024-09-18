Гаас Екатерина Васильевна (Вильгельмовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаас Екатерина Васильевна (Вильгельмовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

18.10.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Семён Данилович

Рождение ребёнка
04.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Семён Данилович

Смерть
18.10.1984

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