Гаас Екатерина Васильевна (Вильгельмовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти18.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёв Семён Данилович
Смерть
18.10.1984