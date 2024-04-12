Ливеровская Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливеровская Мария Николаевна

Место рождения

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ливеровский Николай Александрович

Отец ребёнка: Ливеровский Александр Никифорович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ливеровская Манефа Александровна

Отец ребёнка: Ливеровский Александр Никифорович

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливеровский Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево
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