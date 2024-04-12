Ливеровская Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ливеровский Николай Александрович
Отец ребёнка: Ливеровский Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ливеровская Манефа Александровна
Отец ребёнка: Ливеровский Александр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево