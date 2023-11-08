Шипелев, Шепелев Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипелев, Шепелев Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ши(е)пелев Василий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1899

Дочь: Щепалова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Шипелева, Шепелева Анна Васильева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Шипелева, Шепелева Анна Васильева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипелева, Шепелева Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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