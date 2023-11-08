Шипелев, Шепелев Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ши(е)пелев Василий Семенов
Рождение ребёнка
19.04.1899
Дочь: Щепалова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Шипелева, Шепелева Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Шипелева, Шепелева Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно